Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможную смену главного тренера красно-белых на итальянского специалиста Паоло Ваноли.

«Самое главное, что сами игроки полюбили Руя. У них хорошие отношения. Болельщики тоже правы, что Руя надо оставить. Я с ними согласен. Оказывается, что этого Ваноли в самой Италии даже не знают. Есть смутные подозрения, что решаются какие-то денежные вопросы. Не могу убежденно об этом говорить. Результаты «Спартака» в Лиге Европы — подвиг. Я бы хотел, чтобы Руй остался, но у руководства нашей команды есть традиция — очень быстро менять тренеров. С тех пор, как у команды появился нынешний владелец, тренеры быстро меняются. Федун даже поменял тренера, который сделал «Спартак» чемпионом», — сказал Пресняков «СЭ».

Ранее итальянский журналист Николо Скира сообщил, что презентация нового тренера состоится в следующую пятницу, 17 декабря. В тренерский штаб войдет Марко Донадель в качестве помощника тренера.

В ноябре сообщалось, что Ваноли начнет работу со «Спартаком» с 2022 года. В данный момент красно-белых возглавляет Руй Витория, команда занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России с 23 очками в 17 матчах.