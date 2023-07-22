Сафонов: «Если мы через 10-15 лет вернемся в Лигу чемпионов, стоит задуматься об Азии»
Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов заявил, что для него нет разницы, в каком регионе играть в составе национальной команды страны — в Европе или Азии.
«Мне без разницы — куда повезут, туда поеду. Главное, чтобы вызывали, чтобы играл. Где и с кем — без разницы», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.
Также футболист ответил на вопрос, готов ли выступать в азиатских клубных турнирах.
«Сейчас мы вообще без ничего, правильно? Тут тонкая грань. Не знаю, знает ли кто, есть ли у нас шансы вернуться в еврокубки. И что будет лучше — иметь маленькое, небольшое, но оно есть, пусть не всех устраивает или не иметь вообще ничего? Если мы через 10-15 лет вернется в Лигу чемпионов, стоит задуматься об Азии. Но никто не знает ответа, поэтому до сих пор никто никуда и не перешел», — добавил он.
Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
Члены исполкома РФС несколько раз обсуждали вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию, однако окончательное решение не было принято. 22 июня глава организации Александр Дюков заявил, что возможный переход российского футбола в Азию будет приниматься по договоренности с УЕФА.
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|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Краснодар
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|3-1
|3
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2
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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3
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
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Тимур Аюпов
Урал
|1
|
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Жуан Батчи
Краснодар
|1
|
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Антон Заболотный
ЦСКА
|1
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|
|
Александр Юшин
Урал
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Денис Кулаков
Урал
|1
|0
|1