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Сафонов: «Если мы через 10-15 лет вернемся в Лигу чемпионов, стоит задуматься об Азии»

Алина Савинова
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Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов заявил, что для него нет разницы, в каком регионе играть в составе национальной команды страны — в Европе или Азии. 

«Мне без разницы — куда повезут, туда поеду. Главное, чтобы вызывали, чтобы играл. Где и с кем — без разницы», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

Также футболист ответил на вопрос, готов ли выступать в азиатских клубных турнирах.

«Сейчас мы вообще без ничего, правильно? Тут тонкая грань. Не знаю, знает ли кто, есть ли у нас шансы вернуться в еврокубки. И что будет лучше — иметь маленькое, небольшое, но оно есть, пусть не всех устраивает или не иметь вообще ничего? Если мы через 10-15 лет вернется в Лигу чемпионов, стоит задуматься об Азии. Но никто не знает ответа, поэтому до сих пор никто никуда и не перешел», — добавил он.

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Члены исполкома РФС несколько раз обсуждали вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию, однако окончательное решение не было принято. 22 июня глава организации Александр Дюков заявил, что возможный переход российского футбола в Азию будет приниматься по договоренности с УЕФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/matvej-safonov-o-perehode-v-aziyu-mne-bez-raznitsy-kuda-povezut-tuda-i-poedu/
Матвей Сафонов
Футбол
Сборная России по футболу
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
3
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
12
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
13
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
14
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
15
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
16
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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