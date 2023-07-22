«Локомотив» — «Рубин»: стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ

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«Локомотив» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 1-го тура чемпионата России-2023/24.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Морозов, Лукас Фассон, Баринов, Жемалетдинов, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Пиняев.

Запасные: Гильерме, Худяков, Самошников, Сильянов, Погостнов, Митай, Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Марадишвили, Сарвели, Изидор.

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Вуячич, Зотов, Рахмоналиев, Иву, Фамейе, Даку.

Запасные: Янович, Исмагилов, Тесленко, Ашурматов, Ширяев, Ломовицкий, Бакаев, Безруков, Кузнецов, Апшацев, Уридич.

Матч на «РЖД Арене» начнется в 17.30 по московскому времени.