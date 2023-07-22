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Федотов — о поражении от «Урала»: «Равный матч, у нас даже моменты были поострее»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о поражении от «Урала» (1:2) в первом туре РПЛ.

«Получился равный матч с равными возможностями. У нас даже моменты были поострее, когда должны были забивать. Например, у Антона Заболотного, еще момент со стандарта, когда вытащили мяч из девятки.

Но мы пропустили, потеряли концентрацию, не доиграли со стандарта. Хотя после этого как раз и был момент Заболотного. Команда доминировала, создавала, но было непросто. «Урал» закрылся, вдесятером качественно оборонялся и в излюбленной манере пытался создавать неприятности в быстрых атаках», — цитирует Федотова официальный сайт ЦСКА.

В следующем матче «Урал» 29 июля сыграет с «Пари НН», ЦСКА 30 июля встретится с «Ахматом».

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vladimir-fedotov-komanda-srazhalas-i-iskala-puti-no-ne-khvatilo-moshchi-v-atakuyushchey-linii/
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
14
2
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
3
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
12
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
13
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
14
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
15
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
16
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

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Жуан Батчи

Жуан Батчи

Краснодар

 1
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 1
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 1
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Константин Тюкавин

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 1
Александр Юшин

Александр Юшин

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И К Ж
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Денис Кулаков

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