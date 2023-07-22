Федотов — о поражении от «Урала»: «Равный матч, у нас даже моменты были поострее»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о поражении от «Урала» (1:2) в первом туре РПЛ.
«Получился равный матч с равными возможностями. У нас даже моменты были поострее, когда должны были забивать. Например, у Антона Заболотного, еще момент со стандарта, когда вытащили мяч из девятки.
Но мы пропустили, потеряли концентрацию, не доиграли со стандарта. Хотя после этого как раз и был момент Заболотного. Команда доминировала, создавала, но было непросто. «Урал» закрылся, вдесятером качественно оборонялся и в излюбленной манере пытался создавать неприятности в быстрых атаках», — цитирует Федотова официальный сайт ЦСКА.
В следующем матче «Урал» 29 июля сыграет с «Пари НН», ЦСКА 30 июля встретится с «Ахматом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Жуан Батчи
Краснодар
|1
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|1
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|
|
Александр Юшин
Урал
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Денис Кулаков
Урал
|1
|0
|1