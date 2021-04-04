Сафонов назвал неприятным уход болельщиков со стадиона во время матча с «Ахматом»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал поражение в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (0:5).

«Для нас сезон не завершен, мы будем выходить на каждый матч за тремя очками. Команда играет для болельщиков и хочется, чтобы они возвращались к нам на стадион, продолжали болеть. Неприятная ситуация, когда сегодня болельщики уходили со стадиона, но я понимаю, что мы сами во всем виноваты. Согласен, что начали вторую часть сезона ужасно, но мы будем делать все для того, чтобы это исправить», — приводит Rusfootball слова Сафонова.

«Краснодар» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 34 очками в 24 матчах.

В субботу, 3 апреля после поражения от «Ахмата» ушел в отставку главный тренер «быков» Мурад Мусаев. По информации «СЭ», главным кандидатом на пост наставника «Краснодара» является Виктор Гончаренко, в марте 2021 года покинувший ЦСКА.