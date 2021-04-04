Сафонов назвал неприятным уход болельщиков со стадиона во время матча с «Ахматом»
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал поражение в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (0:5).
«Для нас сезон не завершен, мы будем выходить на каждый матч за тремя очками. Команда играет для болельщиков и хочется, чтобы они возвращались к нам на стадион, продолжали болеть. Неприятная ситуация, когда сегодня болельщики уходили со стадиона, но я понимаю, что мы сами во всем виноваты. Согласен, что начали вторую часть сезона ужасно, но мы будем делать все для того, чтобы это исправить», — приводит Rusfootball слова Сафонова.
«Краснодар» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 34 очками в 24 матчах.
В субботу, 3 апреля после поражения от «Ахмата» ушел в отставку главный тренер «быков» Мурад Мусаев. По информации «СЭ», главным кандидатом на пост наставника «Краснодара» является Виктор Гончаренко, в марте 2021 года покинувший ЦСКА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.rusfootball.info/pliga/1146639948-soglasen-chto-nachali-vtoruyu-chast-sezona-uzhasno-citiruet-safonova-korrespondent-rusfootballinfo.html
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