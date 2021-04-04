Защитник «Динамо» Ордец о плотности таблицы РПЛ: «В моей карьере такого не было»
Защитник «Динамо» Иван Ордец в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Уфой» (4:0) в 24-м туре Тинькофф РПЛ.
«Хорошо сыграли, понимали важность этого матча. Все смотрят таблицу, нельзя отпускать конкурентов. Трибуны очень мотивировали, гнали вперед. Хорошо, что забили быстрые голы и сзади сыграли надежно» , — сказал «СЭ» Ордец.
Также футболист отметил, что плотность в турнирной таблице мотивирует игроков.
«Плотность турнирной таблицы? Это очень хорошая мотивация. Команда будет стараться показывать хорошие игры. Давно такого не видел. У меня, наверное, и в карьере такого не было, чтобы любые три очка и ты можешь оказаться в еврокубках или наоборот опуститься на седьмое место. Нужно побеждать в каждой игре, смотреть на свои матчи и все», — сказал Ордец.
«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. Команда отстает от «Спартака» (44), «Локо» (42), но опережает «Рубин», «Сочи» и ЦСКА (по 40 очков).
(Севастиан Терлецкий)
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