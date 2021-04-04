Гаджи Гаджиев прокомментировал уход Мусаева с поста главного тренера «Краснодара»
Экс-тренер сборной России Гаджи Гаджиев высказался об уходе Мурада Мусаева с поста наставника «Краснодара».
«Возьмите даже таких мэтров, как Валерий Лобановский и Никита Симонян. Они начинали тренировать, будучи достаточно молодыми, и это не помешало им добиться успеха. Да и за плечами у Мусаева уже есть определенный опыт: он брал медали РПЛ и выходил с командой в групповой этап Лиги чемпионов», — цитирует Гаджиева RT.
Напомним, в субботу, 3 апреля, Мусаев покинул свой пост после того, как его команда проиграла «Ахмату» со счетом 0:5 в 24-м туре Тинькофф-РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/849178-gadzhiev-musaev-otstavka-vozrast
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