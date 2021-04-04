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Гаджи Гаджиев прокомментировал уход Мусаева с поста главного тренера «Краснодара»

08:17
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Экс-тренер сборной России Гаджи Гаджиев высказался об уходе Мурада Мусаева с поста наставника «Краснодара».

«Возьмите даже таких мэтров, как Валерий Лобановский и Никита Симонян. Они начинали тренировать, будучи достаточно молодыми, и это не помешало им добиться успеха. Да и за плечами у Мусаева уже есть определенный опыт: он брал медали РПЛ и выходил с командой в групповой этап Лиги чемпионов», — цитирует Гаджиева RT.

Напомним, в субботу, 3 апреля, Мусаев покинул свой пост после того, как его команда проиграла «Ахмату» со счетом 0:5 в 24-м туре Тинькофф-РПЛ.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/849178-gadzhiev-musaev-otstavka-vozrast

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