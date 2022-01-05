«С его характером он не смог бы долго продержаться». В «Краснодаре-2» прокомментировали отставку Гончаренко
Главный тренер «Краснодара-2» Алексей Герасименко объяснил причины отставки Виктора Гончаренко и его помощников Василия Березуцкого и Александра Ермаковича из первой команды «быков».
— Новость об отставке Гончаренко не стала для меня неожиданностью, — сказал Герасименко. — Мое мнение — причина в результатах команды. Мне кажется, что Виктор Михайлович не нащупал какой-то игры. Непонятно было, чего он хочет от этой команды. Конечно, по ходу сезона было много травмированных, скамейки не хватало и приходилось сразу вписывать в основу молодежь из «Краснодара-2», которая еще не совсем готова к уровню РПЛ.
Но самое важное — это результат. Если раньше «Краснодар» легко проходил команды типа «Крыльев Советов», тульский «Арсенал» легко обыгрывали, то при Гончаренко «Краснодар» даже с такими соперниками буксовал. С лидерами вообще слабо выглядели. Даже если вспомнить последнюю игру с «Нижним Новгородом» (0:0), там картина была совсем нехорошая. И, скорее всего, она и предопределила судьбу главного тренера.
— Говорят, что, якобы, увольнение помощника Гончаренко — Руслана Зубика — разозлило его.
— Не думаю, что это было спонтанное решение руководства клуба. Скорее всего, это был определенный ход, чтобы посмотреть на реакцию Гончаренко. Я думаю, что причина, в том числе и в этом — хоть и не главная. Мне кажется, он как-то сразу не вписался в коллектив и с его характером изначально не смог бы долго продержаться в «Краснодаре».
(Станислав Жатиков)
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