Главный тренер «Краснодара-2» считает, что вместо Гончаренко должен прийти иностранец

Главный тренер «Краснодара-2» Алексей Герасименко предположил, кто возглавит первую команду «быков» после отставки Виктора Гончаренко и его помощников Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.

— Предполагаю, что «Краснодару» нужен иностранный тренер, — сказал Герасименко. — В составе команды есть качественные легионеры, и с ними иностранному специалисту будет гораздо проще взаимодействовать, чем нашему.

— А вариант, например, с тренером из системы клуба?

— В этом случае абсолютно ничего не изменится. Уверен, что спортивный отдел постоянно мониторит специалистов — как отечественных, так и иностранных. У хорошей команды всегда должны быть варианты на такой случай, чтобы не говорить — «а что нам делать дальше?» Обязательно должны быть варианты, чтобы человек пришел в команду и быстро влился без каких-то особых проблем.

(Станислав Жатиков)