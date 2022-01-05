Источник: Маммана выплатил «Зениту» компенсацию и перейдет в «Ривер Плейт»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана, выступающий за «Сочи» на правах аренды, согласовал с петербургским клубом досрочный разрыв контракта, сообщает журналист Валли Яковчевич в Twitter.

По информации источника, 25-летний аргентинец заплатил за то, чтобы на правах свободного агента перейти в «Ривер Плейт».

В ближайшее время защитник пройдет медицинский осмотр перед заключением контракта с аргентинским клубом.

В нынешнем сезоне Маммана провел пять матчей за «Сочи» и не отметился результативными действиями. Его контракт с петербуржцами был рассчитан до 30 июня 2022 года.