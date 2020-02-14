«С днем всех влюбленных». Совместное фото Глушакова и Кокорина

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал в своем Twitter фотографию с форвардом Александром Кокориным.

«С днем всех влюбленных. В футбол!» — подписал фото Глушаков.

Ранее в официальном Twitter «Ахмата» появилась фотография нападающего Александра Кокорина в форме «Сочи» и полузащитника грозненского клуба Дениса Глушакова. Игроки вместе наблюдали за ходом товарищеского матча между командами.

Как ранее сообщал «СЭ», 28-летний Кокорин будет зарабатывать в «Сочи» около двух миллионов рублей в месяц.

Кокорин все-таки поедет в Сочи