«С днем всех влюбленных». Совместное фото Глушакова и Кокорина
18:25
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал в своем Twitter фотографию с форвардом Александром Кокориным.
«С днем всех влюбленных. В футбол!» — подписал фото Глушаков.
С днём всех влюбленных. В футбол! ???#деньвсехвлюбленных #футбол #рпл#сборы #глушаков #кокорин pic.twitter.com/991C07Iux8— Denis Glushakov (@DGlushakov8) February 14, 2020
Ранее в официальном Twitter «Ахмата» появилась фотография нападающего Александра Кокорина в форме «Сочи» и полузащитника грозненского клуба Дениса Глушакова. Игроки вместе наблюдали за ходом товарищеского матча между командами.
Как ранее сообщал «СЭ», 28-летний Кокорин будет зарабатывать в «Сочи» около двух миллионов рублей в месяц.
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