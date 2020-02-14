РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«С днем всех влюбленных». Совместное фото Глушакова и Кокорина

18:25
Денис Глушаков (слева) и Александр Кокорин. Фото twitter.com
Денис Глушаков (слева) и Александр Кокорин. Фото twitter.com
Теги:

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал в своем Twitter фотографию с форвардом Александром Кокориным.

«С днем всех влюбленных. В футбол!» — подписал фото Глушаков.

Ранее в официальном Twitter «Ахмата» появилась фотография нападающего Александра Кокорина в форме «Сочи» и полузащитника грозненского клуба Дениса Глушакова. Игроки вместе наблюдали за ходом товарищеского матча между командами.

Как ранее сообщал «СЭ», 28-летний Кокорин будет зарабатывать в «Сочи» около двух миллионов рублей в месяц.

Кокорин все-таки поедет в Сочи

Опрос

проголосовало: 50171
Все опросы
Где должен играть Александр Кокорин весной-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир