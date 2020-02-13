Стала известна зарплата Кокорина в «Сочи»

По данным «СЭ», заработная плата нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» составит около 2 миллионов рублей в месяц. 28-летний форвард перейдет в клуб-новичок РПЛ на правах аренды, которая рассчитана до конца мая этого года. Об этом ранее сообщил владелец команды Борис Ротенберг. При этом чуть позже «Зенит-2» опубликовал список футболистов на очередной сбор в Турции, в числе которых есть и Кокорин.

21 января южане объявили о переходе Кокорина на правах аренды до конца нынешнего сезона. На следующий день генеральный директор петербуржцев Александр Медведев подтвердил факт достижения такой договоренности, но «Зенит» не сообщал об уходе нападающего на своих официальных ресурсах. Агент и отчим игрока Кирилл Логинов заявил, что Кокорин узнал об аренде в «Сочи» из прессы и туда не собирается. После этого какое-то время Кокорин тренировался в составе «Зенита-2». (Вячеслав Короткин)