Полузащитник «Пари НН» Рыбчинский: «Ничего не знаю о своем будущем. «Локомотив» не выходит на меня»

Полузащитник «Пари НН» Дмитрий Рыбчинский ответил «СЭ» на вопрос о своем будущем. Игрок принадлежит «Локомотиву», он проводит сезон-2022/23 в нижегородском клубе на правах аренды.

«Еще ничего не знаю о своем будущем. 10 июня пройдет ответная игра с «Родиной», а там посмотрим, будем решать. Я пока ничего не знаю. На данный момент «Локомотив» не выходит на меня с предложениями по будущему», — сказал Рыбчинский «СЭ».

В сезоне-2022/23 Рыбчинский забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 31 матче за «Пари НН» во всех турнирах.

Контракт 24-летнего россиянина с «Локомотивом» действует до конца июня 2024 года.