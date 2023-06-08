Литвинов назвал Карасева лучшим арбитром РПЛ

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов назвал Сергея Карасева лучшим арбитром РПЛ.

«Не люблю акцентировать внимание на судействе. Считаю, что для нас, футболистов, это отговорки — говорить про судей после игр. Понятное дело, что во время игры только из-за эмоций можешь начать спорить с ними, ругаться, но после матча всегда стараюсь подойти к судьям и пожать им руки, поговорить. Все люди ошибаются, и делать на них акцент — неправильно. Мы должны сами все решать. Нельзя после каждой игры говорить, что арбитр опять засудил. У нас много игр было, когда сами не реализовывали свои моменты, а потом все сводилось к тому, что во всем виноват судья. Лучший судья РПЛ? Сергей Карасев. В крайнем дерби c ЦСКА мне очень понравилась его работа. Он любые моменты спокойно обсуждал, и можно было любой вопрос задать. Не было такого, что он говорил: «Иди отсюда, сейчас желтую получишь». Мне очень понравилась его работа», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

Сергей Карасев работает в РПЛ с 2008 года. На данный момент 43-летний россиянин отсудил 222 матча Российской Премьер-Лиги.