Рязанцев заявил, что пока не обсуждал с «Торпедо» возможное продление контракта

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о своем будущем в команде. Его контракт с клубом истекает в конце текущего сезона.

«Пока не говорили с клубом о продлении контракта. Когда сезон закончится, мы обязательно поговорим с руководством. Мое желание? Все решим в конце сезона», — сказал Рязанцев «СЭ».

В текущем сезоне на счету 36-летнего полузащитника 1 гол и 1 результативная передача в 16 матчах во всех турнирах.

«Торпедо» после 24 туров занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.