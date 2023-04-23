Данни: «Зениту» будет очень сложно не выиграть чемпионат!»

Экс-футболист «Зенита» Мигель Данни в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу питерцев над «Динамо» (3:1) в 24-м туре РПЛ.

«Думаю, «Зенит» будет чемпионом. Будет очень сложно не выиграть чемпионат! Как я уже говорил, команда состоит из качественных игроков с большим опытом! По этому показателю они лучшие», — сказал Данни «СЭ».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков. «Динамо» находится на пятой строчке с 39 очками.