Филимонов — об Абаскале: «Его воспринимали как очередного»
Экс-футболист «Спартака» Александр Филимонов в комментарии «СЭ» оценил результаты «Спартака» в РПЛ.
— Преобразился ли «Спартак» при Абаскале?
— Начинали сезон тяжело. Видно, что ребята стараются, появилось какое-то взаимопонимание, какой-то рисунок. Хотя в последней игре с «Сочи» какую-то злую шутку сыграл быстрый гол, потом уже команда немного сбавила обороты. Не сказал бы, что играли плохо, но без куража. К Абаскалю изначально относились скептично? Думаю, это вопрос не к возрасту тренера, а к тому, что в «Спартаке» поменялось много разных тренеров. Его воспринимали как очередного. Команда еще не достигла какого-то результата. Пока чемпионат идет. Посмотрим, как это будет весной.
— Какой результат сейчас реален для «Спартака»?
— Думаю, что медали точно. А вот какие, зависит от дальнейшего развития ситуации. Надо обыгрывать «Зенит», не терять очки и двигаться к золоту.
Абаскаль назначен на должность главного тренера «Спартака» в июне 2022 года. В этом сезоне красно-белые идут на втором месте в РПЛ с 33 очками.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|Ростов
|16
|9
|5
|2
|29-22
|32
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Кр. Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|
11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 1
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|1 : 2
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|3 : 3
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|0 : 1
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|0 : 2
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|2 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2