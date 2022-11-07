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Сегодня, 09:44

Филимонов — об Абаскале: «Его воспринимали как очередного»

Александр Филимонов оценил результаты «Спартака» в РПЛ
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Александр Филимонов в комментарии «СЭ» оценил результаты «Спартака» в РПЛ.

— Преобразился ли «Спартак» при Абаскале?

— Начинали сезон тяжело. Видно, что ребята стараются, появилось какое-то взаимопонимание, какой-то рисунок. Хотя в последней игре с «Сочи» какую-то злую шутку сыграл быстрый гол, потом уже команда немного сбавила обороты. Не сказал бы, что играли плохо, но без куража. К Абаскалю изначально относились скептично? Думаю, это вопрос не к возрасту тренера, а к тому, что в «Спартаке» поменялось много разных тренеров. Его воспринимали как очередного. Команда еще не достигла какого-то результата. Пока чемпионат идет. Посмотрим, как это будет весной.

— Какой результат сейчас реален для «Спартака»?

— Думаю, что медали точно. А вот какие, зависит от дальнейшего развития ситуации. Надо обыгрывать «Зенит», не терять очки и двигаться к золоту.

Абаскаль назначен на должность главного тренера «Спартака» в июне 2022 года. В этом сезоне красно-белые идут на втором месте в РПЛ с 33 очками.

Александр Филимонов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 0 : 1
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 0 : 2
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 2 : 1
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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