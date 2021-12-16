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Мяч Клаудиньо в ворота «Ростова» признан лучшим голом ноября и декабря в РПЛ

09:15
Клаудиньо. Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Клаудиньо. Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Мяч полузащитника «Зенита» Клаудиньо в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:2) признан лучшим голом ноября и декабря.

На 31-й минуте встречи бразилец забил ударом с линии штрафной в дальний от себя верхний угол ворот ростовчан.

Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года, на счету 24-летнего бразильца 9 голов и 2 результативных передачи в 18 матчах за команду.

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Иван Торопцев все материалы автора

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