Мяч Клаудиньо в ворота «Ростова» признан лучшим голом ноября и декабря в РПЛ
09:15
Мяч полузащитника «Зенита» Клаудиньо в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:2) признан лучшим голом ноября и декабря.
На 31-й минуте встречи бразилец забил ударом с линии штрафной в дальний от себя верхний угол ворот ростовчан.
Клаудиньо — автор лучшего гола ноября и декабря в #ТинькоффРПЛ ?— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 16, 2021
Болельщики и эксперты РПЛ проголосовали за гол полузащитника «Зенита» «Ростову», а эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР выбрали гол Артёма Поляруса ?#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/lKwXFeQSBF
Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года, на счету 24-летнего бразильца 9 голов и 2 результативных передачи в 18 матчах за команду.
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