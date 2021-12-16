Мяч Клаудиньо в ворота «Ростова» признан лучшим голом ноября и декабря в РПЛ

Мяч полузащитника «Зенита» Клаудиньо в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:2) признан лучшим голом ноября и декабря.

На 31-й минуте встречи бразилец забил ударом с линии штрафной в дальний от себя верхний угол ворот ростовчан.

Клаудиньо — автор лучшего гола ноября и декабря в #ТинькоффРПЛ ?



Болельщики и эксперты РПЛ проголосовали за гол полузащитника «Зенита» «Ростову», а эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР выбрали гол Артёма Поляруса ?#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/lKwXFeQSBF — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 16, 2021

Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года, на счету 24-летнего бразильца 9 голов и 2 результативных передачи в 18 матчах за команду.