Руй Витория: «Во взрослом футболе нет детей, и я не детский тренер, мы все профессионалы»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал результат матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (1:1).
— Насколько хороша физическая форма игроков? Показалось, что они не очень готовы.
— Не согласен с вами. Не рассматриваю футбол с точки зрения отдельных компонентов. мы должны помнить и о тактике, и о психологии. Когда что-то не получается, всегда кажется, что физики не хватает. Но это не так. Нам не хватило остроты действий в атаке. оба наших ЦПЗ сегодня были связаны действиями соперника. Не хватило им игры на переднем крае. Нужно разделять физическую и тактическую подготовку, и психологию. Думаю, нам именно ее сегодня и не хватило. Когда ведешь в таком матче, нельзя терять концентрацию.
— Насколько хороша физическая форма игроков? Показалось, что они не очень готовы.
— Не согласен с вами. Не рассматриваю футбол с точки зрения отдельных компонентов. мы должны помнить и о тактике, и о психологии. Когда что-то не получается, всегда кажется, что физики не хватает. Но это не так. Нам не хватило остроты действий в атаке. оба наших ЦПЗ сегодня были связаны действиями соперника. Не хватило им игры на переднем крае. Нужно разделять физическую и тактическую подготовку, и психологию. Думаю, нам именно ее сегодня и не хватило. Когда ведешь в таком матче, нельзя терять концентрацию.
— Может быть, команде нужно поработать с психологом?
— Вот вы спросили про физику, а тут же сразу и про психологию. Конечно, когда постоянно выигрываешь, чувствуешь подъем. Но мы все понимаем, что это профессиональный спорт, это взрослый футбол. Тут нет детей, и я не детский тренер, мы все профессионалы. Главное — спокойно работать, тренироваться в своем коллективе. Уверен, результаты придут, — сказал Витория.
После 5 туров «Спартак» располагается на 8-й строчке в турнирной таблице, набрав 7 очков. В активе «Арсенала» 4 балла и 13-е место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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