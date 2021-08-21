Руй Витория: «Во взрослом футболе нет детей, и я не детский тренер, мы все профессионалы»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал результат матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (1:1).

— Насколько хороша физическая форма игроков? Показалось, что они не очень готовы.

— Не согласен с вами. Не рассматриваю футбол с точки зрения отдельных компонентов. мы должны помнить и о тактике, и о психологии. Когда что-то не получается, всегда кажется, что физики не хватает. Но это не так. Нам не хватило остроты действий в атаке. оба наших ЦПЗ сегодня были связаны действиями соперника. Не хватило им игры на переднем крае. Нужно разделять физическую и тактическую подготовку, и психологию. Думаю, нам именно ее сегодня и не хватило. Когда ведешь в таком матче, нельзя терять концентрацию.

— Насколько хороша физическая форма игроков? Показалось, что они не очень готовы.

— Не согласен с вами. Не рассматриваю футбол с точки зрения отдельных компонентов. мы должны помнить и о тактике, и о психологии. Когда что-то не получается, всегда кажется, что физики не хватает. Но это не так. Нам не хватило остроты действий в атаке. оба наших ЦПЗ сегодня были связаны действиями соперника. Не хватило им игры на переднем крае. Нужно разделять физическую и тактическую подготовку, и психологию. Думаю, нам именно ее сегодня и не хватило. Когда ведешь в таком матче, нельзя терять концентрацию.

— Может быть, команде нужно поработать с психологом?

— Вот вы спросили про физику, а тут же сразу и про психологию. Конечно, когда постоянно выигрываешь, чувствуешь подъем. Но мы все понимаем, что это профессиональный спорт, это взрослый футбол. Тут нет детей, и я не детский тренер, мы все профессионалы. Главное — спокойно работать, тренироваться в своем коллективе. Уверен, результаты придут, — сказал Витория.

После 5 туров «Спартак» располагается на 8-й строчке в турнирной таблице, набрав 7 очков. В активе «Арсенала» 4 балла и 13-е место.