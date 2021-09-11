Руй Витория: «Спартаку» удалось вернуть уверенность»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал победу нах «Химками» (3:1) в седьмом туре Тинькофф РПЛ.

«На предсезонке мои футболисты играли хорошо, но потом началась череда неудач, команда занервничала. В этом матче нам удалось вернуть уверенность. В первом тайме мы действовали не так хорошо в подходах к воротам, но во втором тайме мы получали удовольствие от футбола. Там мы выглядели как надо.

Кричалка болельщиков про меня? Приятно слышать, но для меня это не так важно. Мне приятна в целом их поддержка в адрес всей команды. Сегодня было видно, что вместе мы очень сильны".

В составе красно-белых отличились Айртон, Квинси Промес и Эсекиэль Понсе.