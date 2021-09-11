Руй Витория о победе над «Химками»: «Спартак» показал качественную игру»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился впечатлениями после матча седьмого тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (3:1).
«Это была очень хорошая игра, — сказал Витория. — Важная победа для нас. Хочу отметить концентрацию игроков, мы показали качественную игру.
Возможно, на фоне предыдущих неудач, головы немного перегружены, однако мы выиграли. Некоторые игроки получили дисквалификацию, но мы довольны победой».
В составе красно-белых отличились Айртон, Квинси Промес и Эсекиэль Понсе.
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