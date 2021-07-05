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Руй Витория: «Важно было наладить игру «Спартака» в обороне»

16:48
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о подготовке команды к новому сезону.

— Вы во всех матчах играли по схеме 4-2-3-1. Это было вынужденно или что-то пробовали?

— На сборе мы прежде всего оттачивали не схему, а игровые принципы. Важно было наладить игру команды в обороне, чтобы была компактность и общий блок с постоянным совместным смещением без разрыва игры. В атаке тоже был нужен контроль игры, постоянная структура, треугольники. Не знаю, какую схему будем использовать в РПЛ. Попробуем еще и другую схему. Но этот сбор был направлен в первую очередь на оттачивание игровых принципов.

В прошлом сезоне «Спартак» занял второе место в чемпионате России и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Команда провела сбор на юге Австрии, где сыграла товарищеские матчи против «Нефтчи» (1:2), «Браво» (2:2) и «Шибеника» (4:2).

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Артем Калинин все материалы автора

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