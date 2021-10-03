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Руй Витория: «Проявили характер. Все это делает победу «Спартака» особенно вкусной»

21:26
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал результат матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (1:0). Единственный гол в прошедшей встрече забил форвард красно-белых Александр Соболев.

«Очень сложная, но важная победа. Играли против команды, которая борется в каждом эпизоде и хороша в единоборствах. Мы встретили соперника с правильным настроем. Проявили характер, это самое главное. Было тяжело, до этого мы играли в Италии, перенесли два перелета. Не так много маневров у нас было на скамейке запасных. Все это делает нашу победу особенно вкусной. Поздравляю!

Есть матчи, в которых нужно приспосабливаться к сопернику, погоде, полю. Одно дело – играть против «Наполи» в ЛЕ и совсем другое – против «Ахмата» в РПЛ. Это разные контексты. Я доволен своей командой, они здорово проявили себя в Неаполе и отлично сыграли сегодня, где-то мы были слишком прагматичны, но принимали решение исходя из каждого момента. Второй гол облегчил бы нам задачу, но все равно никаких проблем, идем дальше», – сказал Витория.

«Спартак» с 16 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» — 11-я строчка и 12 баллов.

Ахмат – Спартак

 

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Сергей Федоров все материалы автора

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