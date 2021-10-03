Тренер «Ростова»: «Понимали, что силы у «Локомотива» не бесконечны»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Заур Тедеев прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в 10-м туре Тинькофф РПЛ.

— Мы сделали акцент на физическую подготовку. Понимали, что силы у команды «Локомотив» не бесконечны.

— Что для вас означает это победа?

— Безграничную любовь к «Ростову».

— Что мешало победить в прошлых матчах?

— Не хватало удачи, вот и все.

— Сейчас большой перерыв на сборные, что будете улучшать в команде?

— Психологический аспект, конечно. Будем говорить нашим футболистам, что они способны большее. Чуть-чуть поправим тактическую составляющую, да и все.

Решающий мяч на 89-й минуте забил Дмитрий Полоз.

(Антон Иванов)