Тренер «Ростова»: «Понимали, что силы у «Локомотива» не бесконечны»
21:24
Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Заур Тедеев прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в 10-м туре Тинькофф РПЛ.
— Мы сделали акцент на физическую подготовку. Понимали, что силы у команды «Локомотив» не бесконечны.
— Что для вас означает это победа?
— Безграничную любовь к «Ростову».
— Что мешало победить в прошлых матчах?
— Не хватало удачи, вот и все.
— Сейчас большой перерыв на сборные, что будете улучшать в команде?
— Психологический аспект, конечно. Будем говорить нашим футболистам, что они способны большее. Чуть-чуть поправим тактическую составляющую, да и все.
Решающий мяч на 89-й минуте забил Дмитрий Полоз.
(Антон Иванов)
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