Витория — о матче «Ахмат» — «Спартак»: «Умяров и Литвинов вновь здорово себя показали»
21:28
Главный тренер «Спартака» Руй Витория отметил игру молодых игроков команды в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (1:0).
«Игнатов, Литвинов и Умяров прекрасно сыграли в Неаполе. Когда мы выбираем стартовый состав, мы исходим из того, какой футболист сегодня будет наилучшим решением. Умяров и Литвинов вновь здорово себя показали. Вообще вся команда была хороша», — сказал Витория.
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