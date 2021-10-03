Главный тренер «Спартака» Руй Витория отметил игру молодых игроков команды в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (1:0).

«Игнатов, Литвинов и Умяров прекрасно сыграли в Неаполе. Когда мы выбираем стартовый состав, мы исходим из того, какой футболист сегодня будет наилучшим решением. Умяров и Литвинов вновь здорово себя показали. Вообще вся команда была хороша», — сказал Витория.