Руй Витория объяснил выбор тройки защитников в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча 12-го тура Тинькофф РПЛ со «Зенитом» (1:7) рассказал о причинах выбора игроков в защитную линию.

— Почему вы выбрали именно эту тройку защитников с Кофрие в центре обороны?

— Это футболисты, которые хорошо играют в этой схеме, поэтому они были выбраны для основного состава. Тут имели место индивидуальные действия. Я еще раз упомяну, что нужно было играть агрессивнее. Когда мяч возвращался назад, было уже поздно. Но я могу сказать, что пропущенные голы были результатом не индивидуальных ошибок игроков, а коллективных.

— Признаете ли вы свою ошибку в том, что вторую игру подряд защита упускает игроков за спину?

— В этом случае «Зенит» пользовался ошибками — и Мостовой, и Вендел. Мы не были готовы к этому.

В составе победителей по дублю сделали Сердар Азмун и Андрей Мостовой.