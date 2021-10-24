Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на разгромную победу «Зенита» над «Спартаком» (7:1) в 12-м туре Тинькофф РПЛ.

«Победа «Зенита» была ожидаема, у «Спартака» в обороне полнейший бардак, — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Я, конечно, предполагал, что питерцы забьют 2-3 гола, но никак не 7, это перебор. У Витории в «Спартаке» совсем ничего не клеится, 11 мячей в двух матчах — это приговор. Рассказов и Айртон очень слабые игроки даже для игры в российской премьер-лиге. Совершенно очевидно, тренеру нужно уходить из клуба. Поздравляю «Зенит», они большие молодцы, а «Спартаку» даже не знаю, что можно пожелать».

Поражение от «Зенита» (1:7) стало самым крупным для «Спартака» в истории чемпионата России.