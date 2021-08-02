Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Руй Витория — о своей философии: «Футбол — это смесь искусства и работы»

20:00
Руй Витория. Фото AFP
Руй Витория. Фото AFP
Теги:

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о своей философии и важности вдохновения для игры в футбол.

«Для меня футбол — это не война. А это смесь искусства и работы. Правда, далеко не всегда эти пропорции являются равными. Некоторые футболисты больше склонны к искусству, другие — больше работяги. Не все рождаются кудесниками мяча.

Бок о бок с искусством идет вдохновение. Без него играть очень сложно. И на тренировках нужно это вдохновение пробуждать", — поделился Витория в интервью YouTube-каналу красно-белых.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/videos/24462496/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — пятая
Российским синхронисткам путают музыку, а они троллят МОК купальниками. Что не так с олимпийским турниром?
Олимпиада-2020: медальный зачет Токио по итогам 2 августа
Белорусская бегунья устроила скандал на Олимпиаде в Токио. Ее начальство говорит о психической болезни
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр