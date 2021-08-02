Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о своей философии и важности вдохновения для игры в футбол.

«Для меня футбол — это не война. А это смесь искусства и работы. Правда, далеко не всегда эти пропорции являются равными. Некоторые футболисты больше склонны к искусству, другие — больше работяги. Не все рождаются кудесниками мяча.

Бок о бок с искусством идет вдохновение. Без него играть очень сложно. И на тренировках нужно это вдохновение пробуждать", — поделился Витория в интервью YouTube-каналу красно-белых.