Руй Витория — о своей философии: «Футбол — это смесь искусства и работы»
20:00
Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о своей философии и важности вдохновения для игры в футбол.
«Для меня футбол — это не война. А это смесь искусства и работы. Правда, далеко не всегда эти пропорции являются равными. Некоторые футболисты больше склонны к искусству, другие — больше работяги. Не все рождаются кудесниками мяча.
Бок о бок с искусством идет вдохновение. Без него играть очень сложно. И на тренировках нужно это вдохновение пробуждать", — поделился Витория в интервью YouTube-каналу красно-белых.
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