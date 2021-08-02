Руй Витория планирует много времени уделять работе с молодежью
19:50
Главный тренер «Спартака» Руй Витория заявил, что намеревается уделять много времени работе с молодыми футболистами.
«Я очень доволен тем, какого уровня у нас молодые футболисты: Умяров, Ломовицкий, Рассказов, Гапонов и все остальные — перечислять можно много. Всегда старюсь быть в курсе того, что происходит в молодежной команде, в академии. По возможности, обязательно буду посещать игры, общаться с тренерами.
У меня есть, с чем сравнить. Я раньше очень много уделял времени этому вопросу. И в «Спартаке» эта традиция продолжится. Все футболисты, достигшие возраста 17-18 лет, будут находиться под моим пристальным наблюдением», — заявил тренер в интервью клубной пресс-службе.
Дополнительная информация:
Читайте также
Российским синхронисткам путают музыку, а они троллят МОК купальниками. Что не так с олимпийским турниром?
13
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю