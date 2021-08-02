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Руй Витория планирует много времени уделять работе с молодежью

19:50
Руй Витория. Фото ФК «Спартак»
Руй Витория. Фото ФК «Спартак»
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория заявил, что намеревается уделять много времени работе с молодыми футболистами.

«Я очень доволен тем, какого уровня у нас молодые футболисты: Умяров, Ломовицкий, Рассказов, Гапонов и все остальные — перечислять можно много. Всегда старюсь быть в курсе того, что происходит в молодежной команде, в академии. По возможности, обязательно буду посещать игры, общаться с тренерами.

У меня есть, с чем сравнить. Я раньше очень много уделял времени этому вопросу. И в «Спартаке» эта традиция продолжится. Все футболисты, достигшие возраста 17-18 лет, будут находиться под моим пристальным наблюдением», — заявил тренер в интервью клубной пресс-службе.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/videos/24462496/

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Иван Шитик все материалы автора

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