Руй Витория планирует много времени уделять работе с молодежью

Главный тренер «Спартака» Руй Витория заявил, что намеревается уделять много времени работе с молодыми футболистами.

«Я очень доволен тем, какого уровня у нас молодые футболисты: Умяров, Ломовицкий, Рассказов, Гапонов и все остальные — перечислять можно много. Всегда старюсь быть в курсе того, что происходит в молодежной команде, в академии. По возможности, обязательно буду посещать игры, общаться с тренерами.

У меня есть, с чем сравнить. Я раньше очень много уделял времени этому вопросу. И в «Спартаке» эта традиция продолжится. Все футболисты, достигшие возраста 17-18 лет, будут находиться под моим пристальным наблюдением», — заявил тренер в интервью клубной пресс-службе.