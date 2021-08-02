Главный тренер «Спартака» рассказал о своем отношении к суевериям
20:10
Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, как относится к суевериям и приметам в футболе.
«Я не очень люблю слово «суеверия». Я называю эти вещи «ритуалами комфорта». Они не связаны с верой во что-то божественное или сверхъестественное. Просто когда что-то получилось при соблюдение определенных пунктов, то почему бы эти пункты не повторить? Не воспроизвести снова? От этого никому плохо не станет.
У меня было такое: как-то мы выдали серию побед. Тогда мы старались начинать матч на определенных воротах, на определенной половине поля. Либо форма была одна и та же на определенном отрезке времени», — сказал тренер в интервью сайту «Спартака».
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