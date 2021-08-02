Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Главный тренер «Спартака» рассказал о своем отношении к суевериям

20:10
Руй Витория. Фото AFP
Руй Витория. Фото AFP
Теги:

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, как относится к суевериям и приметам в футболе.

«Я не очень люблю слово «суеверия». Я называю эти вещи «ритуалами комфорта». Они не связаны с верой во что-то божественное или сверхъестественное. Просто когда что-то получилось при соблюдение определенных пунктов, то почему бы эти пункты не повторить? Не воспроизвести снова? От этого никому плохо не станет.

У меня было такое: как-то мы выдали серию побед. Тогда мы старались начинать матч на определенных воротах, на определенной половине поля. Либо форма была одна и та же на определенном отрезке времени», — сказал тренер в интервью сайту «Спартака».

Дополнительная информация:

https://spartak.com/videos/24462496/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Российским синхронисткам путают музыку, а они троллят МОК купальниками. Что не так с олимпийским турниром?
Олимпиада-2020: медальный зачет Токио по итогам 2 августа
Международная федерация волейбола извинилась перед сборной России за скандальное решение судьи на Олимпиаде
Аблязин и Шин набрали абсолютно одинаковую сумму, но золото Олимпиады отдали корейцу. Сумасшествие в гимнастике
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр