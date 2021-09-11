Министр спорта МО пообещал «Спартаку» реванш с Мирзовым во втором круге
Министр спорта Московской области Роман Терюшков пообещал, что полузащитник Резиуан Мирзов сыграет со «Спартаком» в матче второго круга Тинькофф РПЛ. Напомним, что московский клуб отдал хавбека в аренду подмосковной команде до конца сезона.
«Реванш? Ждем, там и Мирзов будет. А то сегодня столько слухов ходило. У Резиуана микротравма, поэтому медицинский штаб решил его поберечь. В следующей игре посмотрим, будет ли он играть, все зависит от здоровья», — сказал Терюшков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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