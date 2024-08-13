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Вратарь «Ростова» Ятимов: «Уровень РПЛ выше, чем чемпионат Таджикистана»

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Вратарь «Ростова» Рустам Ятимов отметил, что РПЛ по уровню выше, чем чемпионат Таджикистана.

«Где уровень лиги выше? Конечно, в РПЛ. Скорости, исполнители — даже не обсуждается. Могу отметить наших ребят. В принципе, все очень стараются. Я каждый день нахожусь в тренировочном процессе, вижу то, что ребята делают. Поэтому отмечу всех своих партнеров по команде», — цитирует Ятимова «РБ Спорт».

После четырех туров нового сезона «Ростов» располагается на девятом месте в таблице РПЛ, набрав пять очков. В следующем матче первенства желто-синие примут «Оренбург» 17 августа.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
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Ростов – Оренбург
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ЦСКА – Локомотив
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Факел – Спартак
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Краснодар – Пари НН
 - : -
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