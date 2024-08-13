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Ятимов — о футболе Карпина: «Потрясающе, всегда приятно играть на мяче»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Ростова» Рустам Ятимов рассказал об адаптации в команде.

«Как мне футбол Карпина? Хороший, потрясающий, большую часть времени владеем преимуществом. Всегда приятно играть на мяче. Насколько мне комфортно играть в такой футбол? В процессе, так скажем. Есть понимание всего, отрабатываем. Думаю, с каждым днем будет лучше и лучше, еще чуть-чуть времени надо.

С какой проблемой столкнулся, когда понимал схему игры ногами? Это в первую очередь новые требования, мы так в моей прошлой команде не играли. Надо быстро принимать решение, чтобы оно было правильным. Тут нет мелочей: к обработке мяча, ко всему должен относиться с самой большой концентрацией, тогда все получится", — приводит слова Ятимов «РБ Спорт».

26-летний вратарь перешел в «Ростов» этим летом из таджикистанского «Истиклола». В текущем сезоне Ятимов провел четыре матча и пропустил семь мячей.

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
ФК Ростов
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2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
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9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
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 Химки 4 1 1 2 5-7 4
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 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
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14
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16
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