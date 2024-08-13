Нападающий «Локомотива» Воробьев: «Восемь голов в трех играх? Мы много и не забили»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев прокомментировал старт сезона для своей команды.

«Испытываю только положительные эмоции. Идем от игры к игре. Сыграли на ноль, это очень важно. Забили два мяча. Теперь двигаемся дальше. Мы отталкиваемся от своей игры. Есть моменты — забиваем. Но мы много и не забили. Работаем над этим и будем стараться реализовывать каждый момент», — цитирует Воробьева «РБ Спорт».

После четырех туров «Локомотив» располагается на третьем месте в таблице РПЛ, набрав девять очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Михаила Галактионова сыграет в гостях с ЦСКА 18 августа.