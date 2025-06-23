Пименов — о решении уйти из «Крыльев»: «Разное видение в развитии»

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов в разговоре «СЭ» прокомментировал решение покинуть клуб.

23 июня генеральный директор самарского клуба Роберт Тер-Абрамян сообщил, что покидает клуб в июле.

«Почему решили покинуть клуб? Разное видение в развитии», — сказал Пименов «СЭ».

Пименов был назначен на должность заместителя гендиректора самарцев 18 февраля.

«Крылья Советов» по итогам прошлого сезона заняли десятое место в РПЛ. 27 мая пост главного тренера команды покинул Игорь Осинькин. Он возглавлял команду с лета 2020 года.

5 июня команду возглавил Магомед Адиев. Контракт с 47-летним специалистом заключен на год с возможностью продления по соглашению сторон.