Тер-Абрамян покинет пост генерального директора «Крыльев Советов»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян рассказал, что покинет свой пост в июле 2025 года. Вместе с ним уйдет его заместитель Руслан Пименов.

«Об этой новости я решил сказать сам и заранее, чтобы не было слухов и догадок, а главное, чтобы работа в клубе не останавливалась. Хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, каждый из вас делает большую работу, которая не заметна, но очень важна», — написал Тер-Абрамян в своем Telegram-канале.

По словам менеджера, у него разошлись взгляды с руководством «Крыльев Советов». Он пообещал приложить все усилия для плавного перехода и бесперебойной работы клуба.

По итогам сезона-2024/25 «Крылья Советов» финишировали на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ с 31 очком.

Тер-Абрамян работает в самарском клубе с февраля 2025 года.