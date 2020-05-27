Руслан Нигматуллин: «Спартак» в случае необходимости найдет замену Бакаеву»

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает, что «Спартак» сможет найти замену защитнику Зелимхану Бакаеву, который был переведен в «Спартак-2».

— Сейчас сложно предсказать, насколько отсутствие Бакаева — потеря для «Спартака», — цитируют «Известия» Нигматуллина. — Зелимхан прекрасно играл до этой паузы. Но с момента остановки сезона прошло уже больше двух месяцев, а даже один месяц без футбола очень сказывается на форме. Понятно, что все занимались дома, но в таких условиях невозможно подготовиться полноценно. «Спартак» нормально укомплектован и в случае необходимости найдет замену Бакаеву. Но сейчас у всех клубов будут сложности. Вряд ли кто-то подойдет к первым матчам в идеальной форме.