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Руководство «Уфы» поддержало Евсеева. Клуб анонсировал новичков

11:28
Вадим Евсеев. Фото ФК «Уфа»
Вадим Евсеев. Фото ФК «Уфа»
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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал «СЭ» высказывание главного тренера команды Вадима Евсеева о том, что ему не хватает футболистов.

— Евсеев, безусловно, прав, — заявил «СЭ» Мурзагулов. — Мы над этим работаем. У нас была тяжелейшая концовка прошлого сезона, когда наши люди были измотаны, было много выбывших из строя. Сейчас мы находимся, мягко говоря, в не очень хороших кондициях. Конечно, если бы скамейка была подлиннее, Вадиму Валентиновичу было бы проще. В этом вопросе полностью разделяем его мнение и работаем над пополнением состава. В ближайшие дни будем объявлять он новых подписаниях. (Севастиан Терлецкий)

По итогам пяти туров Тинькофф-Чемпионата России «Уфа» располагается на 13-м месте в турнирной таблице.

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