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Руководство «Тамбова» не будет наказывать Григоряна за высказывания после игры с ЦСКА

13:15
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Руководство «Тамбова» не будет наказывать главного тренера команды Александра Григоряна за резкие слова после поражения в матче 9-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Специалист во флеш-интервью, комментируя матч, произнес: «Не буду пересматривать это г***».

— Человек эмоциональный, вспылил, — цитирует ТАСС гендиректора «Тамбова» Ольгу Коновалову. — Санкций не будет. Беседу проведем, посоветуем высказываться корректно.

«Тамбов» после 9 туров замыкает таблицу РПЛ с 5 очками.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6889490

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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