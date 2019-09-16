Руководство «Тамбова» не будет наказывать Григоряна за высказывания после игры с ЦСКА
13:15
Руководство «Тамбова» не будет наказывать главного тренера команды Александра Григоряна за резкие слова после поражения в матче 9-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Специалист во флеш-интервью, комментируя матч, произнес: «Не буду пересматривать это г***».
— Человек эмоциональный, вспылил, — цитирует ТАСС гендиректора «Тамбова» Ольгу Коновалову. — Санкций не будет. Беседу проведем, посоветуем высказываться корректно.
«Тамбов» после 9 туров замыкает таблицу РПЛ с 5 очками.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем
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