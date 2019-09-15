«Не буду пересматривать это г***». Григорян о матче с ЦСКА и удалении Чуперки

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян после поражения в домашнем матче 9-го тура чемпионата России от ЦСКА (0:2) заявил, что не увидел, в чем армейцы превзошли игроков его команды.

— Я не увидел, в чем игроки ЦСКА нас превзошли. Может быть, увижу, когда пересмотрю. Но не уверен, что буду пересматривать это г***, — приводит слова Григоряна комментатор матча Михаил Моссаковский в Twitter. — Я неоднократно слышал оскорбления арбитра игроками ЦСКА. Но арбитр их не слышал. Я спросил Чуперку, было ли оскорбление в адрес арбитра. Было. Значит, и удалять имел полное право.

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