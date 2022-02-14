Руководитель судейского департамента Перейра объяснил, по какому принципу происходит назначение арбитров

Руководитель судейского департамента Витор Перейра рассказал, по какому принципу происходит назначение арбитров на матчи.

— Год назад была анонсирована подготовка алгоритма для назначения арбитров на матчи с помощью компьютера. В каком состоянии эта система сейчас?

— Назначение арбитров на матчи похоже на выбор состава команды на игру. Тренерский штаб исходит из того, чтобы подобрать максимально лучший состав. То же самое в судействе. Конечно, есть определенные технологии и программы, которые помогают нам собирать информацию, связанную с эффективностью судьи на поле, с процентом правильных принятых решений. Эту информацию мы анализируем каждую неделю, после чего выбираем арбитров на матчи.

Мы делим матчи на три группы: команды, которые борются за чемпионство; команды, которые борются за попадание в зону еврокубков; команды, которые потенциально борются за право остаться в лиге. Каждый из матчей этих команд имеет разные характеристики. Наша идея заключается в том, чтобы назначать максимально подходящих арбитров под каждый конкретный матч.

— С 17 по 30 октября у Евгения Турбина было три игры с участием «Краснодара», а в ноябре он получил еще одну. Можете объяснить подробнее принцип назначения на этом примере?

— Нет, это ненормально. При мне такого не будет. Моя философия в этом отношении очень проста: у нас есть 16 команд и 20 судей. Важнейший принцип при назначении — ротация. Я не хочу, чтобы судья и команда сталкивались между собой больше четырех-пяти раз за сезон (плюс один матч в Кубке России).

Иногда возникают сложности, связанные с переездами, но в октябре я только приехал и еще не занимался назначениями. Сейчас мы постараемся этого избегать, потому что ротация нужна и клубам, и судьям в равной степени.