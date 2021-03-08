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«Рубин» — «Зенит»: онлайн трансляция, где смотреть матч

15:00
«Рубин» на своем поле примет «Зенит». Фото ФК «Зенит»
«Рубин» на своем поле примет «Зенит». Фото ФК «Зенит»
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В понедельник, 8 марта, состоится матч 21-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Рубин» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В первом круге чемпионата казанцы обыграли соперника со счетом 2:1. До этого две игры кряду «Зенит» побеждал «Рубин». Петербургский клуб — лидер РПЛ, занимает первое место с 42 очками. «Рубин» расположился на 9-й строчке.

Следить за матчем «Рубин» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Рубин» — «Зенит»

Рубин — Зенит

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