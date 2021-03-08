Бывший массажист «Зенита», «Динамо», «Спартака» и сборной России Сергей Колесников — об автомобилях экс-игроков петербургского клуба Халка и Юрия Лодыгина.

— Халк — хороший парень?

— Простой, без всяких заморочек. Никакой звездности. Добрый парень, что говорить. Из фавел. Все ему «Халк, Халк!» — а я иначе. Звал его Жива.

— Почему?

— Он же Живанилдо. Радуется: «Анатоли, меня так звали в фавеле — Жива!» Вот он мне близок был по духу. Посмеяться любил, пошутить.

— Судя по тому, что развелся с супругой и женился на ее племяннице, человек довольно непосредственный.

— Весьма! Говорю же — из фавел пацан. Что вы хотите? Парю его веником, глаза вытаращил: «Ты меня убить хочешь?! Больше не могу!» — «Терпи!» Набираю жидкость в огромный шприц, на 20 кубов. Халк увидел, в ужасе: «No, Anatoly, no!» Как перепуганный ребенок. Давай-давай, отвечаю. Быстро! Хе-хе!

— Укололи?

— Вот и он думал — собираюсь колоть. А я снял иголку — он прямо выдохнул, отпустило...

— Зато гонял по Питеру на красном Ferrari.

— Да, был у него Ferrari. У Паши Погребняка — желтый Porsche-911. Маленькая машинка. Но удивлял меня автомобилем другой парень.

— Это кто же?

— Юра Лодыгин!

— Он-то на чем?

— Rolls-Royce. Купе.

— Господи. Этот автомобиль собирают вручную полтора года.

— Но потом приехали аргентинцы — получили столько денег, сколько не видели никогда в жизни. Вот они накупили фантастических автомобилей. Там и Lamborghini были, и что угодно еще.

— Удивительно.

— Удивительно было в «Динамо». Ведут меня по базе, все показывают. Дошли до подземного паркинга. Комплекс отличный. С полями там не все хорошо, но сама база шикарная. Иду — бац!

— Что такое?

— Красный Ferrari!

— Халк?!

— Замер на ходу: «Это чей?!» А мне рассказывают — уникальный случай. Есть в «Динамо» третий вратарь. Женя, Женя... Как же его...

— Фролов. Критик режима.

— Точно! Вот Жеки Фролова автомобиль! У пацана квартиры нет, живет на базе — зато купил красный Ferrari. Исполнил мечту детства.

«Зенит» купил Халка в 2012 году за 40 миллионов евро. В 2016 году бразильский форвард покинул петербургский клуб.

(Юрий Голышак)