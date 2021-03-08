«У пацана квартиры нет — зато купил Ferrari». Массажист Кокорина — об удивительной покупке футболиста Фролова
Бывший массажист «Зенита», «Динамо», «Спартака» и сборной России Сергей Колесников — об автомобилях экс-игроков петербургского клуба Халка и Юрия Лодыгина.
— Халк — хороший парень?
— Простой, без всяких заморочек. Никакой звездности. Добрый парень, что говорить. Из фавел. Все ему «Халк, Халк!» — а я иначе. Звал его Жива.
— Почему?
— Он же Живанилдо. Радуется: «Анатоли, меня так звали в фавеле — Жива!» Вот он мне близок был по духу. Посмеяться любил, пошутить.
— Судя по тому, что развелся с супругой и женился на ее племяннице, человек довольно непосредственный.
— Весьма! Говорю же — из фавел пацан. Что вы хотите? Парю его веником, глаза вытаращил: «Ты меня убить хочешь?! Больше не могу!» — «Терпи!» Набираю жидкость в огромный шприц, на 20 кубов. Халк увидел, в ужасе: «No, Anatoly, no!» Как перепуганный ребенок. Давай-давай, отвечаю. Быстро! Хе-хе!
— Укололи?
— Вот и он думал — собираюсь колоть. А я снял иголку — он прямо выдохнул, отпустило...
— Зато гонял по Питеру на красном Ferrari.
— Да, был у него Ferrari. У Паши Погребняка — желтый Porsche-911. Маленькая машинка. Но удивлял меня автомобилем другой парень.
— Это кто же?
— Юра Лодыгин!
— Он-то на чем?
— Rolls-Royce. Купе.
— Господи. Этот автомобиль собирают вручную полтора года.
— Но потом приехали аргентинцы — получили столько денег, сколько не видели никогда в жизни. Вот они накупили фантастических автомобилей. Там и Lamborghini были, и что угодно еще.
— Удивительно.
— Удивительно было в «Динамо». Ведут меня по базе, все показывают. Дошли до подземного паркинга. Комплекс отличный. С полями там не все хорошо, но сама база шикарная. Иду — бац!
— Что такое?
— Красный Ferrari!
— Халк?!
— Замер на ходу: «Это чей?!» А мне рассказывают — уникальный случай. Есть в «Динамо» третий вратарь. Женя, Женя... Как же его...
— Фролов. Критик режима.
— Точно! Вот Жеки Фролова автомобиль! У пацана квартиры нет, живет на базе — зато купил красный Ferrari. Исполнил мечту детства.
«Зенит» купил Халка в 2012 году за 40 миллионов евро. В 2016 году бразильский форвард покинул петербургский клуб.
(Юрий Голышак)
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