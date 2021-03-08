Шатов признался, что переживает из-за пропущенного матча с «Зенитом»

Полузащитник «Рубина» Олег Шатов высказался по поводу желтой карточки, полученной в матче со «Спартаком» (2:0) в 20-м туре РПЛ, из-за которой он не сможет участвовать в матче с «Зенитом».

«Мысли, конечно, были негативные. Я первые минуты переживал, потом что для меня матчи с «Зенитом» принципиальные, что не является секретом.



Лично для меня, для моих внутренних ощущений «Зенит» — это важный соперник. Там собраны сильные футболисты, все они мне знакомы, и мне важно сыграть против них и показать свои качества. Думаю, все ждали этой игры, включая меня», — сказал Шатов в эфире «Матч Премьер».

Матч «Рубин» — «Зенит» состоится сегодня, 8 марта. Начало — в 16.30 по московскому времени.