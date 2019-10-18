«Рубин» вылетел в Москву на матч со «Спартаком»

Футболисты «Рубина» вылетели в Москву на матч 13-го тура российской премьер-лиги против «Спартака».

Встреча пройдет пройдет 19 октября на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 16:30 по московскому времени.

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр