«Рубин» вылетел в Москву на матч со «Спартаком»
16:49
Футболисты «Рубина» вылетели в Москву на матч 13-го тура российской премьер-лиги против «Спартака».
Встреча пройдет пройдет 19 октября на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 16:30 по московскому времени.
Отправляемся в Москву на матч со «Спартаком» ??— «Рубин» Казань (@fcrk) 18 октября 2019 г.
?#СпартакРубин | #FCRK pic.twitter.com/vlIJyYbunR
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