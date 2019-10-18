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«Рубин» вылетел в Москву на матч со «Спартаком»

16:49
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Футболисты «Рубина» вылетели в Москву на матч 13-го тура российской премьер-лиги против «Спартака».

Встреча пройдет пройдет 19 октября на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 16:30 по московскому времени.

Спартак — Рубин

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