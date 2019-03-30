"Рубин" в большинстве сыграл вничью с "Енисеем" в Красноярске

"Енисей" и "Рубин" в матче 21-го тура чемпионата России сыграли вничью - 1:1. На гол Хорена Байрамяна красноярцы ответили мячом Али Гаджибекова. Оба гола были забиты во втором тайме.

Отметим, что на 43-й минуте встречи с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник хозяев Фегор Огуде.

"Енисей" не может выиграть уже пятую игру подряд в премьер-лиге. В последних двух играх команда потерпела два поражения, пропустив шесть голов. Красноярцы занимают последнее место в турнирной таблице.

"Рубин" до этого потерпел два поражения в чемпионате и одно в Кубке России. Казанцы идут на восьмом месте.

Чемпионат России

Премьер-лига

21-й тур

"Енисей" (Красноярск) - "Рубин" (Казань) - 1:1 (0:0)

Голы: Байрамян, 59 (0:1). Гаджибеков, 72 (1:1).

"Енисей": Нестеренко, Ятченко (Савичев, 71), Гаджибеков, Грицаенко, Кичин, Данченко, Огуде, Сарр, Торбинский (Зотов, 46), Саркисов (Кутьин, 90+4), Соболев.

"Рубин": И.А.Коновалов, Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Устинов (Степанов, 69), Подберезкин (Могилевец, 75), Башкиров, Байрамян, И.Коновалов, Сагитов (Бухаров, 60).

Предупреждения: Сорокин, 21. Подберезкин, 22. Огуде, 42. Устинов, 45+2. Уремович, 47. И.Коновалов, 69. Башкиров, 90+2. Соболев, 90+5.

Удаление: Огуде, 43 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Мешков (Дмитров). Стипиди (Краснодар), Петросян (Бронницы).

30 марта. Красноярск. Стадион "Центральный".