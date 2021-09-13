Хет-трик Дрейера помог «Рубину» разгромить «Урал»

«Рубин» победил «Урал» (4:0) в матче седьмого тура Тинькофф РПЛ.

В составе победителей хет-трик сделал Андерс Дрейер. Первый мяч он забил на второй минуте красивым ударом пяткой. Это был его дебютный матч за команду. Еще один мяч в свои ворота забил Артем Мамин.

«Рубин» набрал 14 очков и занимает четвертое место. У «Урала» два очка и последняя, 16-я позиция.

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

7-й тур

«Рубин» — «Урал» — 4:0 (2:0)

Голы: Дрейер, 2 (1:0). Мамин, 13 — в свои ворота (2:0). Дрейер, 80 (3:0). Дрейер, 90+1 (4:0).

«Рубин»: Дюпин, Зотов (Суриков, 83), Уремович, Самошников (Нижегородов, 79), Дрейер, Хван Ин Бом, Кварацхелия (Бакаев, 62), Абильдгор, Тальби, Деспотович (Онугха, 63), Хакшабанович.

«Урал»: Помазун, Мамин, Адамов, Кузьмичев, Кулаков, Егорычев (Подберезкин, 78), Йовичич, Колесниченко (Гогличидзе, 70), Гаджимурадов (Ибрахимай, 78), Мишкич (Гагнидзе, 77), Бикфалви (Агеев, 78).

Предупреждения: Хван Ин Бом, 19. Гаджимурадов, 36. Хакшабанович, 52. Абильдгор, 56. Онугха, 86.

Судьи: Москалев (Воронеж). Мурашов (Москва), Назаров (Невинномысск).

ВАР: Кукуян (Сочи). Чельцов (Москва).

13 сентября. Казань. Стадион «Центральный».