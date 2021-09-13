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«Ростов» — «Краснодар»: Кабелла промахнулся с пенальти

20:15
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Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла не смог реализовать пенальти в первом тайме матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». Он пробил мимо ворот.

Ростов — Краснодар

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 7-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр