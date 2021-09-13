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Андерс Дрейер рассказал, как ему удалось забить пяткой в матче с «Уралом»

20:42
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Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер прокомментировал победу над «Уралом» (4:0) в матче седьмого тура Тинькофф РПЛ.

«Я очень счастлив, — сказал датчанин в эфире канала «Матч премьер». Это была сложная игра. У нас был хороший первый тайм, мы забили два быстрых гола. Во втором тайме соперник попытался вернуться в игру и забил еще два гола.

Почему решил пробить пяткой в эпизоде с первым голом? не знаю. Квара (Хвича Кварацхелия. — Прим. «СЭ») получил мяч и прострелил, и я подумал, что это, возможно, был единственный способ ударить. Гол получился фантастический.

Казань? Хороший город, мне нравится быть здесь. Я здесь счастлив и постарался показать это на поле. Я счастлив.

Я все равно считаю, что мне еще нужно время на адаптацию. В частности, в действиях в обороне, в прессинге. Но в атаке нам предоставляется свобода, так что все идет замечательно».

Дрейер сделал хет-трик в этом матче.

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Евгений Петров все материалы автора

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