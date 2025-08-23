Итальянский журналист: «Зенит» не интересовался Бельтраном, ЦСКА — всерьез рассматривал»

Руководитель спортивной редакции концерна Mediaset Энцо Палладини в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился мнением о нападающем «Фиорентины» Лукасе Бельтране, которого связывают с возможным переходом в ЦСКА, «Зенит» или «Спартак».

— У нас в редакции есть люди, которые прицельно занимаются трансферными новостями. Они говорили мне, что «Зенит» изначально не интересовался аргентинцем, а вот ЦСКА действительно его всерьез рассматривал. Про «Спартак» в этом контексте ничего не слышал. Я видел вживую игру Бельтрана: откровенно говоря, осталось двойственное впечатление. С одной стороны, нет сомнений, что он очень техничен и способен на нестандартные решения по ходу матча.

С другой — я так и не понял, где его идеальное место в группе атаки. У меня создалось впечатление, что аргентинцу не так-то просто найти ту четкую роль на поле, которая сделала бы его органичной частью команды, а не игроком-вспышкой. Судя по всему, и новый главный тренер «Фиорентины» этого не понимает, иначе не дал бы добро клубу на продажу или аренду. У нас в последние дни писали, что Лукас якобы не очень хочет ехать в ваш чемпионат и может оказаться в «Парме», — сказал Палладини.